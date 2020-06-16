Сантуш продлил контракт со сборной Португалии до 2024 года

Федерация футбола Португалии объявила о заключении нового контракта с 65-летним главным тренером

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года (до завершения чемпионата Европы в Германии).

«Это решение было очень легким, поскольку мы продлеваем контракт тренера, который является чемпионом Европы.

Я думаю, что это то место, которое Фернанду Сантуш заслуживает за то, что он дал нашей национальной сборной и португальскому футболу», — приводятся слова президента федерации Фернанду Гомеша на официальном сайте организации.

Сантуш работает со сборной Португалии с 2014 года. Под его руководством португальские футболисты в 2016-м впервые в истории стали чемпионами Европы.

В прошлом году национальная команда самой западной европейской страны выиграла первый розыгрыш Лиги наций УЕФА. 0