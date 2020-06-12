Щенников вернулся к тренировкам в общей группе

Защитниквернулся к тренировкам в общей группе после перенесенной операции, сообщает пресс-служба «армейцев».

5 июня 29-летний футболист на тренировке «красно-синих» получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением, а 8 июня был прооперирован.

11 июня ЦСКА опубликовал подборку фотографий с занятия, где на равных с одноклубниками работал и Щенников.

📸 Галерея с сегодняшней тренировки. Жора Щенников уже работает со всеми 💪 https://t.co/RL1G13J7l0 pic.twitter.com/rd126t4m4I — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 11, 2020

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В сезоне-2019/2020 29-летний защитник помог московской команде в двух матчах российской Премьер-лиги, одной встрече Лиги Европы и одной игре Кубка России.

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