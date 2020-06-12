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    Щенников вернулся к тренировкам в общей группе

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    Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся к тренировкам в общей группе после перенесенной операции, сообщает пресс-служба «армейцев».

    Георгий Щенников
    Георгий Щенников

    5 июня 29-летний футболист на тренировке «красно-синих» получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением, а 8 июня был прооперирован.

    11 июня ЦСКА опубликовал подборку фотографий с занятия, где на равных с одноклубниками работал и Щенников.

    Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В сезоне-2019/2020 29-летний защитник помог московской команде в двух матчах российской Премьер-лиги, одной встрече Лиги Европы и одной игре Кубка России.

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