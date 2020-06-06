Клопп: Как объяснить игрокам, что после отказа от зарплат мы покупаем футболиста за 60 млн?

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал ситуацию с трансфером нападающего «Лейпцига»

Ранее стало известно, что лондонский «Челси» согласился выплатить «Лейпцигу» 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего.

Такая сумма отступных прописана в действующем контракте Вернера с «красными быками», но переход при этом должен быть оформлен до 15 июня нынешнего года.

«На этой планете много хороших игроков. Тимо Вернер — отличный игрок, Кай Хаверц — тоже.

В Англии ходят всевозможные слухи о том, кого купит "Манчестер Юнайтед", кого выберет "Челси"... В этом плане здесь в Ливерпуле сейчас достаточно тихо.

Если вы хотите отнестись к этому серьезно, то все зависит от доходов, но мы понятия не имеем, сколько заработаем... хотя бы потому, что мы не знаем, когда сможем снова проводит матчи со зрителями.

Мы ведем себя так, словно все нормализовалось, но это не так. Чтобы снова играть, мы используем маленькую лазейку.

Все остальное мы увидим тогда, когда оно случится. Сейчас нельзя прикидываться, будто в будущем все будет хорошо.

В настоящее время все клубы теряют деньги. Без зрителей, нам придется заплатить абонементы и, вероятно, мы не сможем их продавать в следующем сезоне.

По крайней мере в первых 10 или 15 матчах. Вип-зоны будут пустовать, билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и все станет несколько иначе.

Нам придется объясняться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время приобретать футболистов за 50-60 миллионов фунтов», — цитирует Клоппа Sky Sports. 0