Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы масштабировать меры на другие соревнования

Вице-премьер РФпрокомментировал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями.

Ранее появилась информация, что РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

«Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы в дальнейшем масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования и как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом заботясь о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков.

Самое важное — эти меры позволят проводить матчи со зрителями, пусть и с минимальным количеством. Но это особая эмоциональная составляющая футбола — поддержка трибун для спортсменов», — сказал Чернышенко Стопкоронавирус.рф. 0