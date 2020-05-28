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    Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы масштабировать меры на другие соревнования

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    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями.

    Дмитрий Чернышенко
    Дмитрий Чернышенко

    Ранее появилась информация, что РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

    «Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы в дальнейшем масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования и как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом заботясь о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков.

    Самое важное — эти меры позволят проводить матчи со зрителями, пусть и с минимальным количеством. Но это особая эмоциональная составляющая футбола — поддержка трибун для спортсменов», — сказал Чернышенко Стопкоронавирус.рф. 0

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