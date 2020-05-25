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    «Ростов» продлил контракт с Козловым и ведет переговоры с Зайнутдиновым

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о продлении контрактов с игроками команды.

    Алексей Козлов
    Алексей Козлов

    «Мы регулярно проводим тесты на коронавирус, действуем согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора и соблюдаем все меры предосторожности.

    Переговоры с Бактиером Зайнутдиновым в процессе, скоро объявим. А контракт Алексея Козлова был продлен автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре», — сказал Арутюнянц Sport24.

    В текущем сезоне 22-летний полузащитник Зайнутдинов принял участие в 14 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

    33-летний защитник Козлов сыграл в 22 матчах в текущем розыгрыше РПЛ и не отметился результативными действиями. 0

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