«Ростов» продлил контракт с Козловым и ведет переговоры с Зайнутдиновым

Президент «Ростова»рассказал о продлении контрактов с игроками команды.

«Мы регулярно проводим тесты на коронавирус, действуем согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора и соблюдаем все меры предосторожности.

Переговоры с Бактиером Зайнутдиновым в процессе, скоро объявим. А контракт Алексея Козлова был продлен автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре», — сказал Арутюнянц Sport24.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник Зайнутдинов принял участие в 14 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

33-летний защитник Козлов сыграл в 22 матчах в текущем розыгрыше РПЛ и не отметился результативными действиями. 0