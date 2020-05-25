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    Евсеев: Равных условий не бывает, команды разные, тем футбол и интересен

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о заявлении о неравных условиях у подготовки команд к продолжению сезона во время карантина.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Провели в понедельник только одну тренировку. Видно по ребятам, что работают на сборе качественно. Все под нагрузкой. Усталость накопилась.

    К тому же второй раз за неделю занимались в тренажерном зале. Плюс тренировались с мячами на песке.

    Поэтому решили дать игрокам отдохнуть после обеда, чтобы во вторник у них было настроение тренироваться.

    ренировки без улыбок в тягость. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперед.

    Это условно, конечно. Назад не шагаем, двигаемся вперед потихоньку. У нас еще 2 дня до полноценного выходного. Проведем их в двухразовом режиме.

    Сейчас многие говорят, что "Уфа" очень открыта, показывает фото тренировок, рассказывает о них. Знаете, сейчас что-то скрыть практически невозможно.

    Знаю, кто как тренируется из других команд. Наши южные клубы пережили карантин в своем режиме, подстроились под него.

    Эпидемиологическая ситуация везде была разная. Кто-то не заканчивал тренироваться. У кого-то карантин был условный: пауза на 10 дней, 2 недели.

    Поэтому когда говорят про неравные условия, считаю, что равных условий не бывает. Мы все в неравных условиях. У кого-то бюджет больше, у кого-то меньше.

    У кого-то условия для работы лучше, у кого-то хуже. Команды изначально разные, тем футбол и интересен», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

    Текущий сезон РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, должен быть возобновлен 21 июня.

    На момент приостановки чемпионата России «Уфа» располагалась на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 22 турах.

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