Евсеев: Равных условий не бывает, команды разные, тем футбол и интересен

«Провели в понедельник только одну тренировку. Видно по ребятам, что работают на сборе качественно. Все под нагрузкой. Усталость накопилась.
К тому же второй раз за неделю занимались в тренажерном зале. Плюс тренировались с мячами на песке.
Поэтому решили дать игрокам отдохнуть после обеда, чтобы во вторник у них было настроение тренироваться.
ренировки без улыбок в тягость. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперед.
Это условно, конечно. Назад не шагаем, двигаемся вперед потихоньку. У нас еще 2 дня до полноценного выходного. Проведем их в двухразовом режиме.
Сейчас многие говорят, что "Уфа" очень открыта, показывает фото тренировок, рассказывает о них. Знаете, сейчас что-то скрыть практически невозможно.
Знаю, кто как тренируется из других команд. Наши южные клубы пережили карантин в своем режиме, подстроились под него.
Эпидемиологическая ситуация везде была разная. Кто-то не заканчивал тренироваться. У кого-то карантин был условный: пауза на 10 дней, 2 недели.
Поэтому когда говорят про неравные условия, считаю, что равных условий не бывает. Мы все в неравных условиях. У кого-то бюджет больше, у кого-то меньше.
У кого-то условия для работы лучше, у кого-то хуже. Команды изначально разные, тем футбол и интересен», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.
Текущий сезон РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, должен быть возобновлен 21 июня.
На момент приостановки чемпионата России «Уфа» располагалась на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 22 турах.