Евсеев: Равных условий не бывает, команды разные, тем футбол и интересен

Главный тренер «Уфы»высказался о заявлении о неравных условиях у подготовки команд к продолжению сезона во время карантина.

«Провели в понедельник только одну тренировку. Видно по ребятам, что работают на сборе качественно. Все под нагрузкой. Усталость накопилась.

К тому же второй раз за неделю занимались в тренажерном зале. Плюс тренировались с мячами на песке.

Поэтому решили дать игрокам отдохнуть после обеда, чтобы во вторник у них было настроение тренироваться.

ренировки без улыбок в тягость. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперед.

Это условно, конечно. Назад не шагаем, двигаемся вперед потихоньку. У нас еще 2 дня до полноценного выходного. Проведем их в двухразовом режиме.

Сейчас многие говорят, что "Уфа" очень открыта, показывает фото тренировок, рассказывает о них. Знаете, сейчас что-то скрыть практически невозможно.

Знаю, кто как тренируется из других команд. Наши южные клубы пережили карантин в своем режиме, подстроились под него.

Эпидемиологическая ситуация везде была разная. Кто-то не заканчивал тренироваться. У кого-то карантин был условный: пауза на 10 дней, 2 недели.

Поэтому когда говорят про неравные условия, считаю, что равных условий не бывает. Мы все в неравных условиях. У кого-то бюджет больше, у кого-то меньше.

У кого-то условия для работы лучше, у кого-то хуже. Команды изначально разные, тем футбол и интересен», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Текущий сезон РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, должен быть возобновлен 21 июня.

На момент приостановки чемпионата России «Уфа» располагалась на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 22 турах.

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