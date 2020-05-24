Президент «Лиона» о досрочном завершении сезона: Это совершенно скандальная ситуация

Жан-Мишель Ола
globallookpress.com
«Парадоксальная ситуация: такая страна, как Испания, где смертей во время пандемии больше, чем во Франции, подумала и нашла способ возобновить сезон. УЕФА просил всех быть терпеливее. Когда руководители нашего футбола участвую в этих конференциях, а затем делают совершенно другие выводы, мы чувствуем себя по-идиотски. УЕФА выпустил собственный медицинский протокол, который мы во Франции даже не изучали. Это совершенно скандальная ситуация», — приводит слова функционера L’Equipe. 0