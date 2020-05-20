«Краснодар» опроверг информацию, что Ари получил травму в двусторонке

прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что форвард «быков»получил травму в двусторонней тренировочной игре команды на этой неделе.

«Информация о том, что Ари сейчас получил травму в двусторонней тренировке, не соответствует действительности. Да, Ари травмирован.

Политика клуба: никогда не давать информацию о травмах игроков. Мы считаем, что это необходимо для их безопасности.

Но сейчас особенное время, поэтому мы дадим комментарий: Ари получил травму в конце марта, был прооперирован 3 апреля и сейчас восстанавливается.

Что касается слухов о тренировках нашего клуба, мы еще раз сообщаем, что 2 апреля команда была отправлена в отпуск, который завершился 2 мая.

После отпуска те футболисты, которые находились за пределами края, были вызваны в расположение клуба и проходили 14-дневный карантин (необходимая обсервация) по месту жительства в Краснодаре.

Пятеро иностранных футболистов, которые улетали в отпуск домой, прибудут в Россию на этой неделе. Остальные игроки поддерживают форму на полях базы клуба.

Мы еще раз сообщаем, что "Краснодар" до сих пор не проводит групповых тренировок», — цитирует «Чемпионат» пресс-службу клуба.

В нынешнем сезоне Ари провел 18 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. 0