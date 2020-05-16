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    Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь в привычное русло

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    Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    Напомним, что в субботу, 16 мая, матчами 26-го тура Бундеслиги возобновился чемпионат Германии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Мы доверяем немцам, мы думаем, что их власти очень серьезно подошли к этому вопросу. Я считаю, что это хороший знак.

    Вы знаете, это касается не только футбола. Речь идет о людях, страдающих депрессией, потому что мы заперты, потому что существует так много неопределенности.

    А футбол возвращает жизнь в привычное русло. Футбол приносит позитивную энергию. Быть дома легче, если ты можешь смотреть спортивные соревнования.

    Это отличное проявление сотрудничества между немецкой лигой и правительством Германии, и надеюсь, что оно будет очень успешным», — цитирует главу УЕФА beIN Sports. 0

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