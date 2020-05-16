Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь в привычное русло

Президент УЕФАподелился мнением о возобновлении чемпионата Германии.

Напомним, что в субботу, 16 мая, матчами 26-го тура Бундеслиги возобновился чемпионат Германии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Мы доверяем немцам, мы думаем, что их власти очень серьезно подошли к этому вопросу. Я считаю, что это хороший знак.

Вы знаете, это касается не только футбола. Речь идет о людях, страдающих депрессией, потому что мы заперты, потому что существует так много неопределенности.

А футбол возвращает жизнь в привычное русло. Футбол приносит позитивную энергию. Быть дома легче, если ты можешь смотреть спортивные соревнования.

Это отличное проявление сотрудничества между немецкой лигой и правительством Германии, и надеюсь, что оно будет очень успешным», — цитирует главу УЕФА beIN Sports. 0