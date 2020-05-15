Президент «Торпедо»: Разочарованы завершением сезона ФНЛ. Спортивный принцип не был соблюден

Президент «Торпедо»прокомментировала решение досрочно завершить сезон ФНЛ, одобренное исполкомом РФС.

Турнир завершен досрочно по состоянию на 17 марта, когда было приостановлено проведение матчей.

«Мы глубоко разочарованы решением бюро исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюден, ведь и "Торпедо" и еще ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ.

Но, увы, нам не предоставили возможности побороться. Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя.

Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но все равно считаю, что нынешнее решение несправедливо.

Теперь нам остается усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата», — сказала Еленцева «Чемпионату».

«Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон-2019/2020 на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ. 0