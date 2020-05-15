Гендиректор «Ахмата» выступал против возобновления сезона

Генеральный директор «Ахмата»прокомментировал решение доиграть нынешний сезон РПЛ.

«Главная задача — сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это все обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания.

Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает — будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чем он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем?

Это еще ладно, но я сейчас общаюсь с коллегами, и мы решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Начинаем прорабатывать этот вопрос», — приводит слова Айдамирова «Чемпионат». 0