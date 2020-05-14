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    Слуцкий выступил против рестарта РПЛ

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против идеи о возобновлении чемпионата России.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Если грубо говорить, то я аргументированный противник идеи доигрывать чемпионат. Глобально, естественно, я, как любой человек из профессии, готов, чтобы как можно быстрее мы начали играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая борется активно за выживание в Премьер-лиге. Я даже скажу, что моя позиция не совпадает с позицией руководства "Руина". Выступаю как просто человек, находящий внутри и пытающийся быть максимально объективным.

    Первое — нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, легионеры у нас смогут начать тренироваться в лучшем случае 4–5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11–12 марта. То есть это будет почти 3 месяца как мы не тренировались. Для тренеров это беспрецедентный случай. Это риски, связанные со здоровьем футболистов. Абсолютно непонятно, как поведет себя опорно-двигательный аппарат.

    Пример Германии? Чемпионат шел у них беспрерывно с августа месяца. У них была короткая зимняя пауза, но они продолжали играть с середины января. Это не одно и то же (в сравнении с РПЛ). У нас футболисты не играли с декабря по март, потом 3 матча, и 3 месяца мы ничего не делаем. Вполне допускаю, что некоторые футболисты, которые 3 месяца крутили велосипед, могут быть в хорошем функциональном состоянии. Когда тренер "Сельты" говорит о Смолове, он оценивает только уровень его функциональной готовности, потому что любой другой он оценить не может», — сказал Слуцкий в беседе с журналистом Василием Уткиным в рамках передачи «Футбольный клуб». 0

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