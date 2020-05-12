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    УЕФА не планирует отменять квалификации еврокубков-2020/21

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    Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию СМИ о том, что отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21 могут быть сокращены или отменены.

    УЕФА не планирует отменять квалификации еврокубков-2020/21
    УЕФА не планирует отменять квалификации еврокубков-2020/21

    «УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле.

    УЕФА в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано», — говорится в заявлении.

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    27 мая исполнительный комитет УЕФА проведет видео-конференцию, в рамках которой будет решаться судьба квалификационных раундов ЛЧ и ЛЕ. 0

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