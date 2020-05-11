УЕФА может отменить или сократить квалификационный раунд ЛЧ и ЛЕ на следующий сезон

УЕФА может сократить или даже полностью отменить квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом пишет The Times.

Из-за пандемии коронавируса старт еврокубков отложен до 20 октября. Однако пока что не обсуждался календарь отборочных раундов. В связи с плотным графиком, их может и не быть вовсе.

УЕФА предлагает пару вариантов решения проблемы. Первый предусматривает сокращенную квалификацию, в рамках которой команды будут играть по одной встрече в раунде .

Вторая идея заключается в отсеивании определенных команд. Союз предлагает собрать 12 чемпионов лиг с наивысшим рейтингом, которые не попадают напрямую в групповой раунд и провести плей-офф квалификации между этими участниками. Остальным клубам, которых отсеют, выплатят финансовую компенсацию.

В Лиге Европы все намного сложнее и пока что конкретных решений по этому турниру нет.

27 мая исполнительный комитет УЕФА проведет видео-конференцию, в рамках которой будет решаться судьба квалификационных раундов ЛЧ и ЛЕ. 0