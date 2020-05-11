Стерлинг: Я не напуган возобновлением АПЛ, но думаю о худшем исходе

Полузащитник «Манчестер Сити»высказался о возможном возобновлении сезона в Англии.

«Момент возвращения должен быть подобран не только по футбольным причинам. В безопасности должны быть не только футболисты, но и медицинский штаб, судьи.

Я не знаю, как это будет организовано, но я считаю, что правильное время для возобновления настанет только тогда, когда будет обеспечена безопасность.

До тех пор... Как бы сказать.. Я не напуган, но сдержан и думаю о том, каким может быть худший исход из всего этого.

В то же время я с нетерпением жду возобновления и очень жду момента, когда можно будет вернуться.

Надеюсь, что все будет в порядке, когда этот момент настанет», — сказал Стерлинг Sky Sports. 0