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    Стерлинг: Я не напуган возобновлением АПЛ, но думаю о худшем исходе

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о возможном возобновлении сезона в Англии.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    «Момент возвращения должен быть подобран не только по футбольным причинам. В безопасности должны быть не только футболисты, но и медицинский штаб, судьи.

    Я не знаю, как это будет организовано, но я считаю, что правильное время для возобновления настанет только тогда, когда будет обеспечена безопасность.

    До тех пор... Как бы сказать.. Я не напуган, но сдержан и думаю о том, каким может быть худший исход из всего этого.

    В то же время я с нетерпением жду возобновления и очень жду момента, когда можно будет вернуться.

    Надеюсь, что все будет в порядке, когда этот момент настанет», — сказал Стерлинг Sky Sports. 0

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