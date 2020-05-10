РПЛ работает над возвращением в Россию почти 70 иностранных игроков и тренеров

Российская Премьер-лига работает над возвращением в Россию почти 70 иностранных игроков и тренеров.

Об этом заявил директор Тинькофф-РПЛ по маркетингу Евгений Савин.

«Разрабатывали разные нюансы проведения чемпионата, в том числе без зрителей. Надеемся возобновить сезон. Мнения разные. Большинство клубов — за то, чтобы сезон возобновился. Наша задача — проводить соревнования. Это важно как со спортивной, так и с экономической точки зрения.

Первый важный этап — возвращение легионеров. У нас около 70 игроков и представителей штабов за рубежом. Сейчас ведутся переговоры с профильными ведомствами, чтобы у них было какое-то специальное разрешение на въезд.

Это первая задача, которую нужно решить. В целом ожидания от решения вопроса позитивные. Хотелось бы всех вернуть и потом уже начать тренировочный процесс», — приводит слова Савина «Спорт-Экспресс». 0