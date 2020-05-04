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    Боснич: Проводить игры АПЛ в Австралии — нереалистичная идея

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    Экс-голкипер сборной Австралии и «МЮ» Марк Боснич не верит в жизнеспособность идеи о проведении остатка сезона чемпионата Англии на его родине.

    Марк Боснич
    Марк Боснич

    «Нет, это нереалистично. Самая большая проблема будет не с местными властями, а с федеральными. А они недавно сказали, что текущая ситуация будет длиться долго, и что иностранцам не будет разрешен въезд в страну.

    На данный момент это выглядит фантазией. Представьте, у властей придется попросить сделать исключение 20 командам — вместе с персоналом наберется человек 800-850.

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    • Что касается полей, которые упоминались в сообщениях, то три или четыре из них предназначены для крикета и слишком жесткие. Еще один фактор — время трансляций. Разница между Пертом и Великобританией — семь часов. Чтобы показывать матчи в удобное время, придется их начинать в полдень», — цитирует Боснича Sky Sports. 0

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