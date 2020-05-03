АПЛ предлагают доиграть сезон в Австралии

Оставшиеся матчи чемпионата Англии могут состояться в австралийском городе Перт, сообщает The Sun. Существование варианта с Австралией подтвердил журналист Гэри Уильямс.

«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения», — сказал Уильямс.

Основная идея состоит в том, чтобы провести игры в Англии на нейтральных стадионах, расположенных вдали от густонаселенных районов, однако руководители АПЛ рассматривают и альтернативные варианты.

В Перте находятся четыре крупных стадиона, которые смогут использовать английские клубы. 0