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    АПЛ предлагают доиграть сезон в Австралии

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    Оставшиеся матчи чемпионата Англии могут состояться в австралийском городе Перт, сообщает The Sun. Существование варианта с Австралией подтвердил журналист Гэри Уильямс.

    АПЛ предлагают доиграть сезон в Австралии
    АПЛ предлагают доиграть сезон в Австралии

    «У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения», — сказал Уильямс.

    Основная идея состоит в том, чтобы провести игры в Англии на нейтральных стадионах, расположенных вдали от густонаселенных районов, однако руководители АПЛ рассматривают и альтернативные варианты.

    В Перте находятся четыре крупных стадиона, которые смогут использовать английские клубы. 0

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