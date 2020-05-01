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    Президент «Ювентуса»: Наш клуб твердо намерен доиграть сезон

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    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что его клуб выступает за возобновление сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    «Хочу подчеркнуть один важный момент.

    Я не сторонник общения со СМИ и предпочитаю тишину, но нынешняя ситуация может создать прецедент, из-за которого позицию "Юве" могут неверно истолковать.

    Я заявляю, что "Ювентус" твердо намерен доиграть сезон-2019/20.

    Мы начнем тренировки с 18 мая, а в июне возобновятся матчи — так у нас будет время доиграть сезон с учетом требований УЕФА», — цитирует Tuttosport Аньелли.

    По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 205 463 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 27 967 летальных исходов, выздоровели 75 945 человек. 0

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