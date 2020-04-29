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    Игроки одного из лидеров ФНЛ согласились на понижение зарплат

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    Футболисты «Химок» согласились на понижение зарплат до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба клуба.

    Футболисты «Химок»
    Футболисты «Химок»

    «Из-за затянувшейся паузы в чемпионате ФНЛ, связанной с эпидемией коронавируса в стране, руководство футбольного клуба "Химки" провело переговоры с игроками о временном сокращении заработной платы.

    Футболисты пошли клубу на встречу и согласились на понижение зарплаты в среднем на 40-50% до стабилизации эпидемиологической ситуации.

    Руководство ФК "Химки" выражает признательность и благодарит футболистов за понимание», — говорится в сообщении.

    «Химки» занимают второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ. 0

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