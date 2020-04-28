СМИ: АПЛ возобновится 8 июня

, прерванная в середине марта в связи с пандемией коронавируса, может возобновиться 8 июня и завершиться к концу июля, сообщает Goal.

Клубы АПЛ проведут 1 мая видеоконференцию, чтобы обсудить планы возобновления сезона.

Матчи, вероятно, придется проводить без болельщиков на стадионах. Английская футбольная лига (EFL) потребовала, чтобы перед возобновлением турнира футболисты и персонал прошли обязательное тестирование на выявление коронавируса.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» с 82-ю очками в своем активе. Мерсисайдцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков.

Ранее УЕФА высказывался за то, чтобы национальные федерации доиграли чемпионаты стран до конца в любом формате. Затем лигам было разрешено самостоятельно распределить путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы. 0