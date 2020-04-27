КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик ОбамеянгКаким будет будущее Обамеянга
  • 08:35
    • «Барселона» не будет заставлять своих футболистов выходить на поле
  • 07:00
    • Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
  • 22:49
    • Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно
  • 22:31
    • Клубы Серии А планируют вернуться к тренировкам 18-го мая
  • 20:55
    • Источник: «Локо» не хочет продлевать контракт с Семиным на 2 месяца
    Все новости спорта

    «Барселона» не будет заставлять своих футболистов выходить на поле

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Барселона» в случае возобновления сезона не будет заставлять игроков выходить на поле, если те не будут ощущать себя в безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает Sport.es.

    «Барселона»
    «Барселона»

    По информации издания, футболисты «Барсы» смогут самостоятельно принять решение, готовы ли они вернуться к матчам или нет.

    Отмечается, что каталонский клуб в силах обеспечить безопасность своих игроков во время тренировок на базе, однако существует сомнение, что удастся сохранить здоровье футболистов во время матчей.

    Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что клубы будут наказаны техническим поражением, если откажутся проводить матчи, также санкции постигнут футболистов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду
  • 01:38
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Послезавтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Оформит ли «Реал Эстели» выход в общенациональный финал?
  • «Реал Эстели» — «Дирианген». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Футбол в Никарагуа не будет результативным
  • Экспресс дня 27 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределамиНападающий «Барселоны» теперь больше общается с партнерами и журналистами Вчера в 13:080
  • 07:15
    • Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Ньюкасл»
  • 08:19
    • The Athletic назвал лучшего игрока сезона в АПЛ
  • 08:03
    • Хохлов: Кокорину нужно уезжать в Европу прямо сейчас
    «Барселона» станет чемпионом в случае досрочного завершения сезона Футбол Что сделает Примера с завершением сезонаКогда закончится чемпионат Испании? Вчера в 03:200
  • Экспресс дня

  • Футбол в Никарагуа не будет результативным
  • 3.34
    •
  • 07:47
    • 4 мая в Бельгии примут решение о судьбе чемпионата
  • 07:31
    • Одноклубник Головина интересен ряду европейских команд
  • 22:57
    • Минздрав Испании: Безрассудно говорить, что футбол вернется до лета
    Федор Чалов Футбол Домашний арест. Как клубы РПЛ справляются с вынужденной паузой?Продолжаем наблюдать за тем, что происходит в российских топ-клубах во время паузы в РПЛ Вчера в 02:550
  • 16:49
    • КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на следующий сезон
  • 22:14
    • Медведев: До конца сезона «Зенит» ни с кем переговоров не ведет
  • 21:55
    • Драчев — о допинге Логинова: Врачи могли сказать, что колют ему аскорбинку
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие