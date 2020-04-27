«Барселона» не будет заставлять своих футболистов выходить на поле

в случае возобновления сезона не будет заставлять игроков выходить на поле, если те не будут ощущать себя в безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает Sport.es.

По информации издания, футболисты «Барсы» смогут самостоятельно принять решение, готовы ли они вернуться к матчам или нет.

Отмечается, что каталонский клуб в силах обеспечить безопасность своих игроков во время тренировок на базе, однако существует сомнение, что удастся сохранить здоровье футболистов во время матчей.

Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что клубы будут наказаны техническим поражением, если откажутся проводить матчи, также санкции постигнут футболистов. 0