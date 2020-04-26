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    Исмаэл Силва: Тяжело поддерживать полноценную форму в таких условиях

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    Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва рассказал о том, как проводит время на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

    Исмаэл Силва
    Исмаэл Силва

    «Конечно, тяжело поддерживать полноценную форму в таких условиях. Мы каждый день получаем домашнее задание от тренерского штаба, каждый в своем доме, квартире делает эти упражнения.

    Но есть некий дискомфорт, все-таки в домашних условиях тяжело выполнить полноценную подготовку. Это не сравнится с нашими тренировками на поле, в тренажерном зале.

    Сейчас важно здоровье людей. Главное — победить эту эпидемию, чтобы нормализовалась обычная жизнь.

    Как провожу время? Всегда на связи со своими родственниками в Бразилии.

    Там, на родине, конечно, присутствует волнение из-за пандемии, стараюсь поддерживать родных, говорю им, чтобы берегли себя, потому что сейчас мы находимся в очень непростой ситуации и мы все должны беречь себя.

    Иногда выхожу во двор, подышать свежим воздухом, сходить в магазин. Естественно, в маске, и антисептик всегда при мне.

    Смотрю много сериалов и фильмов, слушаю бразильскую музыку "Фанк" и "Пагоде". А так, в целом, все как у всех людей на планете в настоящее время», — приводит слова Силвы клубная пресс-служба.

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