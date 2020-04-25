Игроки и тренеры «Астон Виллы» пошли на сокращение зарплат

Руководство бирмингемскойсообщило об экономических мерах, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Футболисты и тренеры первой команды, а также высший менеджмент пошли на сокращение зарплаты на 25% на четыре месяца.

«Это поможет клубу в этот период неопределенности.

Весь персонал, не занимающийся футболом и работающий полный или неполный рабочий день, будет сохранен и полностью оплачен в течение всего периода остановки сезона.

Увольнения персонала не будет.

Наши игроки и сотрудники чувствуют большую солидарность со многими клубами в футбольной пирамиде, у которых есть финансовые проблемы, и мы считаем, что это правильно», — приводит официальный сайт клуба слова исполнительного директора Кристиана Перслоу.

До приостановки АПЛ «Астон Вилла» шла на 19-м месте с 25 очками.

В Великобритании на 25 апреля зафиксированы 149554 случая заражения, 20380 человек скончались. 0