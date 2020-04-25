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    Игроки и тренеры «Астон Виллы» пошли на сокращение зарплат

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    Руководство бирмингемской «Астон Виллы» сообщило об экономических мерах, принятых в связи с пандемией коронавируса.

    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла»

    Футболисты и тренеры первой команды, а также высший менеджмент пошли на сокращение зарплаты на 25% на четыре месяца.

    «Это поможет клубу в этот период неопределенности.

    Весь персонал, не занимающийся футболом и работающий полный или неполный рабочий день, будет сохранен и полностью оплачен в течение всего периода остановки сезона.

    Увольнения персонала не будет.

    Наши игроки и сотрудники чувствуют большую солидарность со многими клубами в футбольной пирамиде, у которых есть финансовые проблемы, и мы считаем, что это правильно», — приводит официальный сайт клуба слова исполнительного директора Кристиана Перслоу.

    До приостановки АПЛ «Астон Вилла» шла на 19-м месте с 25 очками.

    В Великобритании на 25 апреля зафиксированы 149554 случая заражения, 20380 человек скончались. 0

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