Орлов: Смолов любит себя больше футбола, он не профессионал

Комментаторпрокомментировал возвращение в Россию нападающего «Локомотива», выступающего вна правах аренды.

Напомним, что россиянин нарушил карантин, введенный в Испании из-за пандемии коронавируса и без разрешения клуба из Виго вернулся в Москву.

«Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всё-таки он себя больше любит, чем футбол.

Фёдор находится в аренде, и я думаю, что "Сельта" не собирается продлевать с ним трудовые отношения.

Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: "Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал".

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится — потом пауза.

Вот почему "Локомотив" с удовольствием его отдал в аренду. Сёмин — прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.

Да, смотрите, какой гол он забил "Реалу". Потрясающий! Но это один эпизод, а надо играть 90 минут.

Испанские команды проводят по 60 матчей за сезон, и в каждой игре они выдают то, что надо выдавать.

Черышев не попадает в состав "Валенсии" по этой же причине. Денис живёт в Испании, но у него сил не хватает», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». 0