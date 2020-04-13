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    Каррера: Если бы Глушаков не говорил обо мне, все бы о нем забыли

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    Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал заявления экс-капитана «красно-белых» Дениса Глушакова, который был отстранен от первой команды осенью 2018 года после того, как поставил «лайк» под записью с критикой Карреры.

    Денис Глушаков и Массимо Каррера
    Денис Глушаков и Массимо Каррера

    Ранее Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о том, что итальянский специалист еще до этого конфликта хотел лишить его капитанской повязки и отказывался от решения всех разногласий в личном разговоре.

    «Чего только не сделаешь ради внимания к себе. Прошло уже два года, но он (Глушаков) вновь должен вспоминать обо мне, чтобы снова снискать дурной славы.

    Видимо, если бы он говорил только о себе, о своей личной и футбольной жизни, всем было бы наплевать на него», — написал Каррера в своем Instagram, ответив на комментарий о словах Глушакова.

    Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018 года и завоевал с «красно-белыми» титул чемпионов России, который стал для клуба первым с 2001 года, а также выиграл Суперкубок России.

    В настоящее время Каррера возглавляет афинский АЕК. Глушаков в данный момент защищает цвета грозненского «Ахмата». 0

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