Каррера: Если бы Глушаков не говорил обо мне, все бы о нем забыли

Бывший тренер московского «Спартака»прокомментировал заявления экс-капитана «красно-белых», который был отстранен от первой команды осенью 2018 года после того, как поставил «лайк» под записью с критикой Карреры.

Ранее Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о том, что итальянский специалист еще до этого конфликта хотел лишить его капитанской повязки и отказывался от решения всех разногласий в личном разговоре.

«Чего только не сделаешь ради внимания к себе. Прошло уже два года, но он (Глушаков) вновь должен вспоминать обо мне, чтобы снова снискать дурной славы.

Видимо, если бы он говорил только о себе, о своей личной и футбольной жизни, всем было бы наплевать на него», — написал Каррера в своем Instagram, ответив на комментарий о словах Глушакова.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018 года и завоевал с «красно-белыми» титул чемпионов России, который стал для клуба первым с 2001 года, а также выиграл Суперкубок России.

В настоящее время Каррера возглавляет афинский АЕК. Глушаков в данный момент защищает цвета грозненского «Ахмата». 0