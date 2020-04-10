КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос ФиерроНесостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд
  • 22:28
    • Месси опроверг слухи об интересе «Интера»
  • 22:00
    • Фетисов: В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл задуматься об этом
  • 19:27
    • Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год
  • 18:57
    • РФБ и ФОНБЕТ запускают чемпионат России по кибербаскетболу
  • 18:39
    • Семин: Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах
    Все новости спорта

    «Торпедо» сократило зарплату игрокам и тренерам на 25%

    Футбол Торпедо ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева объявила о сокращении зарплат на 25% в связи с паузой в ФНЛ.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    Она подчеркнула, что это решение касается как игроков, так и тренерского штаба и будет действовать только в течение апреля.

    «С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника.

    Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25%. Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель.

    Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона», — сказала функционер клубной пресс-службе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить играть
  • Вчера в 00:52
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Белшина»
  • 1.97
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?
  • «Неман» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • Экспресс дня 10 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • Выиграет ли бронзовый призер у новичка высшего дивизиона?
  • «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Паоло Мальдини и Себастьяно Росс Футбол Вопреки прогнозам: В финале ЛЧ 1994-го года команду Кройфа разнес «Милан»Коронавирус никак не позволяет возобновиться еврокубковым матчам, поэтому вспомним об исторической игре 1994-го Вчера в 14:240
  • 20:04
    • «Барселона» ищет варианты с трансфером защитника «Ман Сити»
  • 18:59
    • Эмери — кандидат на пост наставника «Милана»
  • 15:13
    • «Краснодар» и «Локомотив» интересуются форвардом «Янг Бойз»
    Футбол в Бурунди Футбол Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить игратьОфициально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом Вчера в 00:520
  • Экспресс дня

  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • 2.64
    •
  • 00:18
    • «Торпедо» сократило зарплату игрокам и тренерам на 25%
  • 23:54
    • Тимощук: Мы можем выделять по игре Кокорина, но весной «Сочи» хорошо смотрелся
  • 23:46
    • Джикия может играть в таком клубе, как «Наполи», уверен Джано
    АПЛ ждут огромные финансовые потери Футбол Английский футбол в опасности из-за коронавируса. На кону — безумные деньгиАнглийская Премьер-лига получит мощнейший финансовый удар, если сезон будет завершен досрочно 08/04/2020 в 17:310
  • 14:16
    • «Интеру» интересен защитник «Арсенала»
  • 23:37
    • Колосков: Непонятно, почему футболисты сейчас должны сидеть и ковыряться в носу
  • 23:24
    • Трефилов — о коронавирусе: Немножко страшно, у меня дырок от операций больше, чем в дуршлаге
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие