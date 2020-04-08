Бывший игрок «Ливерпуля» попал в ДТП в Норвегии

Йон-Арне Риисе
globallookpress.com
Инцидент случился поздно вечером 7 апреля. В какой-то момент экс-футболист не справился с управлением, и его автомобиль врезался в ограждение.
Отмечается, что никто в итоге сильно не пострадал. Все обстоятельства аварии сейчас изучают правоохранители.
Риисе провел 110 матчей за сборную Норвегии и выступал за «Ливерпуль» с 2001 по 2008 год. В составе английского клуба защитник выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии. 0