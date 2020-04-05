Хаманн: Я поражен тем, что «Ливерпуль» воспользуется программой

Дитмар Хаманн
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«Я поражен тем, что "Ливерпуль" воспользуется программой, и 80 процентов зарплаты работников клуба будет компенсировано правительством.
Эта схема была разработана не для таких целей. Это противоречит этике и ценностям клуба, который я знал», — цитирует Хаманна Liverpool Echo.
Отметим, что «Ман Сити» отказался от поддержки государства. Программа была подготовлена специально для того, чтобы смягчить последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 0