Хаманн: Я поражен тем, что «Ливерпуль» воспользуется программой

, бывший игрок, раскритиковал руководство клуба, которое приняло решение участвовать в программе правительства по сохранению рабочих мест. Она предусматривает выплаты в размере 80% от заработной платы каждому сотруднику.

«Я поражен тем, что "Ливерпуль" воспользуется программой, и 80 процентов зарплаты работников клуба будет компенсировано правительством.

Эта схема была разработана не для таких целей. Это противоречит этике и ценностям клуба, который я знал», — цитирует Хаманна Liverpool Echo.

Отметим, что «Ман Сити» отказался от поддержки государства. Программа была подготовлена специально для того, чтобы смягчить последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 0