Луис Суарес: Никто из игроков «Барселоны» не отказывался от снижение зарплаты

Нападающийзаявил, что никто из игроков команды не отказывался от снижения зарплаты на 70% из-за коронавируса.

«О сокращении зарплат в команде говорилось много обидных слов. Люди говорили, что игроки не хотят идти на это. Хотя реальность такова, что мы ждали и пытались найти лучшее решение для клуба.

Больно слышать такие вещи. Ведь мы были первыми, кто хотел достичь этого соглашения, поскольку понимали, какова ситуация в клубе.

Ни один игрок в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Футболисты и клуб приняли совместное решение. Капитаны говорили с президентом, и никто не отказывался от этих мер», — цитирует Sport.es Суареса. 0