В МЛС зафиксирован первый случай заражения футболиста коронавирусом
globallookpress.com
Отметим, что это первый случай заражения в МЛС.
В заявлении команды говорится, что у игрока были легкие симптомы и сейчас он чувствует себя хорошо, соблюдая соответствующие протоколы изоляции.
Напомним, чемпионат МЛС 12 марта объявил о приостановке турнира на 30 дней из-за вспышки коронавируса.
США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране было зафиксировано более 185 000 случаев заражения. 0