В МЛС зафиксирован первый случай заражения футболиста коронавирусом

объявила, что один из их игроков сдал положительный тест на коронавирус. Имя футболиста не называется.

Отметим, что это первый случай заражения в МЛС.

В заявлении команды говорится, что у игрока были легкие симптомы и сейчас он чувствует себя хорошо, соблюдая соответствующие протоколы изоляции.

Напомним, чемпионат МЛС 12 марта объявил о приостановке турнира на 30 дней из-за вспышки коронавируса.

США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране было зафиксировано более 185 000 случаев заражения. 0