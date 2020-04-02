Кирьяков: Матчи при пустых трибунах будут смотреться очень непривычно

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал решение УЕФА отложить матчи еврокубков на неопределенный срок.

«Однозначно было бы правильным решением играть пока без болельщиков. Думаю, УЕФА понимает, что здоровье людей сейчас превыше всего, и отталкивается от этого. Конечно, матчи при пустых трибунах будут смотреться очень непривычно, и в плане эмоций это будет совсем другое дело. Но нужно просто перетерпеть этот момент.

Сейчас уже все прекрасно понимают, что коронавирус — очень неприятная зараза, и я не думаю, что будут какие-то противники матчей без болельщиков на начальных этапах возобновления сезонов.

У России есть определенная фора, потому что до окончания сезона в РПЛ осталось всего восемь туров. А в ведущих чемпионатах Европы — от 9 до 13. Кроме того, отечественные клубы вылетели из еврокубков, и мы сможем спокойно использовать временные слоты в середине недели, которые обычно предназначены для международных матчей. Правда, непонятно, какими темпами будет развиваться эпидемиологическая ситуация в нашей стране», — цитируют Кирьякова «Известия». 0