Цорн: Сокращение зарплат игроков «Спартака» пока касается только апреля

Спортивный директорпрокомментировал информацию о понижении зарплат игроков первой команды на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

«Инициатива по сокращению зарплаты исходила от нас, поскольку нам нужно было реагировать на текущую ситуацию — в период карантина клуб не генерирует доход, а расходы на зарплаты футболистов существенны.

Но игроки оперативно и с пониманием отреагировали на наше предложение — все видят, как эта эпидемия изменила миропорядок, она затрагивает все стороны нашей жизни. Поэтому спасибо ребятам за это!

Сокращения касаются только апреля, поскольку в марте команда исполняла свои прямые обязанности — играла, пока было можно, и тренировалась в ожидании новостей о возобновлении сезона. Что будет в мае — посмотрим по ситуации», — цитирует Цорна «СЭ». 0