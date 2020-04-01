Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

Футболисты «Спартака»
ФК «Спартак»
Во время карантина и до возобновления тренировок игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом футболисты поддержали клуб в непростой ситуации.
Напомним, до 4 мая футболисты московского клуба будут тренироваться в домашних условиях по индивидуальным программам.
Ранее РПЛ взяла паузу до 10 апреля, однако президент лиги Сергей Прядкин заявлял, что турнир вряд ли возобновится ранее 24 апреля.
⚡️ Первая команда «Спартака» пошла на сокращение зарплат на время карантина— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 1, 2020
Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше 👇https://t.co/cSLFlG7wM2