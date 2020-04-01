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    Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

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    Футболисты первой команды московского «Спартака» приняли решение о значительном понижение зарплат в связи с приостановкой сезона, сообщает пресс-служба клуба.

    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»

    Во время карантина и до возобновления тренировок игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом футболисты поддержали клуб в непростой ситуации.

    Напомним, до 4 мая футболисты московского клуба будут тренироваться в домашних условиях по индивидуальным программам.

    Ранее РПЛ взяла паузу до 10 апреля, однако президент лиги Сергей Прядкин заявлял, что турнир вряд ли возобновится ранее 24 апреля.

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