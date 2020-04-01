Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

Футболисты первой команды московскогоприняли решение о значительном понижение зарплат в связи с приостановкой сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Во время карантина и до возобновления тренировок игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом футболисты поддержали клуб в непростой ситуации.

Напомним, до 4 мая футболисты московского клуба будут тренироваться в домашних условиях по индивидуальным программам.

Ранее РПЛ взяла паузу до 10 апреля, однако президент лиги Сергей Прядкин заявлял, что турнир вряд ли возобновится ранее 24 апреля.

⚡️ Первая команда «Спартака» пошла на сокращение зарплат на время карантина

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше 👇https://t.co/cSLFlG7wM2 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 1, 2020

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