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    РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая

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    В среду, 1 апреля, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение продлить паузу во всех соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, до 31 мая.

    Напомним, ранее предполагалось, что клубы РПЛ обсудят дальнейшие действия в связи с пандемией коронавируса 10 апреля. Теперь полностью исключена возможность проведения матчей весной.

    При этом РФС не считает перерыв в сезона «уважительной причиной для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола».

    Всем заинтересованным сторонам рекомендовано «провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов клубов на оплату труда в условиях приостановки всех спортивных соревнований». 0

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