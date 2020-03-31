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    УЕФА рассматривает три даты возобновления чемпионатов

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    УЕФА рассматривает три даты возобновления национальных чемпионатов: середина мая, июнь и сентябрь, сообщает AS.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    Что касается середины мая, то это маловероятный вариант из-за неравномерного распространения коронавируса в Европе. Если говорить о сентябре, то столь позднее время возобновления вынудит оптимизировать календарь следующего сезона.

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    • Президент УЕФА Александер Чеферин, таким образом, надеется, что футбольные чемпионаты продолжатся в июне, возможно, при закрытых трибунах.

    В Испании и Италии, куда вирус пришел раньше, можно начать играть раньше, а вот Франция, Германия и Англия создают больше проблем.

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    • В Лиге чемпионов УЕФА планирует сначала завершить все матчи 1/8 финала, а четвертьфиналы провести по схеме с одним матчем, чтобы затем сыграть два полуфинала и финал в Стамбуле в конце июня.

    Если пандемия серьезно затронет Турцию, то не исключена смена места проведения решающих матчей. 0

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