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    Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?

    Чем закончится РПЛ 2019/2020? Прогноз (к.) и ставки на варианты завершения сезона в чемпионате России по футболу

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    Прогноз на Чем закончится РПЛ 2019/2020
    Болельщик «Зенита»
    Чемпионат России, как и 99,99% всех других крупных спортивных турниров поставлен на паузу и перспективы его продолжения с каждым днем все туманнее. Прогноз на Чем закончится РПЛ 2019/2020.
    Пандемия коронавируса только начинает набирать обороты в России и уже ясно, что изначальная дата возобновления сезона РПЛ — 10 апреля, будет сдвинута. Возможно на май, а может быть и на июнь.

    В конце концов и УЕФА, рекомендовавший национальным лигам завершить сезоны до 30 июня, теперь рассматривает варианты с 31 июля или 31 августа.

    Всё о футболе России

    Другие крупные российские спортивные турниры, такие как баскетбольная Лига ВТБ и хоккейный Кубок Гагарина, уже досрочно завершены — пока без объявления победителей.

    Постигнет ли такая же участь чемпионат России по футболу?

    Прогнозы и ставки

    На то, что чемпионат России будет доигран, и все 30 туров состоятся букмекеры дают коэффициент 2,5 в то время как на досрочное завершение принимают ставки с коэффициентом 1.47.

    Нужно взглянуть в глаза реальности — с набирающей обороты пандемией дожидаться возобновления РПЛ может оказаться просто бессмысленно.

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    • В крайнем случае, турнир может быть завершен каким-то иным способом, вместо доигрывания оставшихся 8 туров.

    Букмекеры дают коэффициент 3 на то, что если сезон РПЛ завершится досрочно, победитель не будет определен.

    Казалось бы, перед глазами примеры Лиги ВТБ и КХЛ, но как сообщают СМИ, в баскетболе золотые медали все же планируют вручить «Химкам», а хоккейные ЦСКА и СКА надеются определить победителя Кубка Гагарина.

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    • Так что и в футболе сезон вряд ли закончится без чемпиона. Это значило обесценить усилия игроков «Зенита» и работу Сергея Семака, которые практически гарантировали себе трофей.

    На то, что «Зениту» не отдадут чемпионский титул, в случае если сезон РПЛ будет досрочно завершен, принимают ставки с коэффициентом 1.33.

    И действительно, противников идеи «завершить сезон по текущей таблице» достаточно много. тем не менее мало кто будет спорить, что догнать «Зенит» конкурентам вряд ли было под силу.

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    К тому же не будет забывать об админресурсе, который на стороне питерского клуба.

    После 22 туров РПЛ у «Локомотива» и «Краснодара» по 41 очку, они идут на 2-м и 3-м месте в таблице соответственно. Второе место дает выход в группу Лиги чемпионов, третье — в квалификацию, которую нужно еще пройти.

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    Если турнир будет завершен «по текущей» таблице, путевки в ЛЧ распределятся соответственно. Но тут свои претензии могут быть и у «Краснодара», и у «Ростова», который на расстоянии одной победы от зоны ЛЧ.

    Не исключено, что итоге сезона могут быть подведены в виде плей-офф. 0

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