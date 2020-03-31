Когда вернется футбол? Прогноз (к. 1.95) и ставки на даты возвращения футбольных турниров в 2020 году

Когда состоятся финалы еврокубков?
Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны до 1 сентября.
На то, что финал ЛЧ состоится до конца лета, дается коэффициент 2,15, а на то, что не состоится в эти сроки — 1,65.
На то, что финал ЛЕ пройдет до 1 сентября, даются аналогичные коэффициенты: 2,15 — состоится, 1,65 — не состоится.
Прогноз и ставка — финал Лиги чемпионов состоится до 1 сентября.
Какой чемпионат возобновит сезон первым?
Букмекеры предлагают выбрать турнир, который первым возобновит матчи, остановленные из-за пандемии коронавируса.
Фаворитом является РПЛ, на которую можно поставить с коэффициентом 1,95. На то, что первой вернется АПЛ, дается коэффициент 3,50. Далее идут Бундеслига (6,00), французская Лига 1 (8,00), Примера (13,00) и Серия А (13,00).
Прогноз и ставка — первой возобновится РПЛ, коэффициент 1,95.
Какой турнир первым возобновит матчи со зрителями?
РПЛ является фаворитом, по мнению букмекеров, и на то, чтобы первой вернуться к играм со зрителями. Коэффициент на это событие — 2,00.
На то, что АПЛ станет первой лигой, которая будет вновь проводить матчи при заполненных трибунах, дается коэффициент 3,50, на Бундеслигу — 6,00, на Лигу 1 — 8,00, на Примеру и Серию А — одинаковый коэффициент 12,00.
Прогноз и ставка — РПЛ первая вернется к матчам со зрителями.
Какой турнир возобновится до 1 июня?
Также букмекеры предлагают поставить на то, возобновится ли определенный турнир до 1 июня.
Так, на то, что РПЛ возобновится, дается коэффициент 1,84, а на то, что не возобновится — 1,90.
Возобновление АПЛ до 1 июня оценивается коэффициентом 1,70, противоположная ставка — 1,43.
На возобновление Лиги чемпионов — коэффициент 4,50, а на то, что турнир не удастся возобновить — 1,18. Аналогичные коэффициенты и на Лигу Европы.
Прогноз и ставка — АПЛ не возобновится до 1 июня с коэффициентом 1,43. 0