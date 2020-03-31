КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики «Зенита»«Зенит» — чемпион? Как доиграть чемпионат России и не сойти с ума Фрэнк ЛэмпардВечер Рикарду. О матче Португалия — Англия на Евро-2004 Санчо — главное лицо в атаке «Боруссии»«Боруссия» Дортмунд способна выиграть чемпионство
  • 23:35
    • Модрич предложил «Реалу» купить Влашича
  • 21:23
    • СМИ: У Роналду два предложения от топ-клубов
  • 19:32
    • Еще один российский хоккеист попался на кокаине
  • 19:22
    • Евролига собирается доиграть все оставшиеся матчи сезона
  • 16:26
    • Сезон Серии А может быть не доигран
  • 15:16
    • Зарипов: Нужно отнестись к завершению сезона с пониманием
  • 14:51
    • Фазель: КХЛ приняла верное решение
    Все новости спорта

    Май, июнь, июль или никогда? Делаем ставки на даты возвращения топ-турниров

    Когда вернется футбол? Прогноз (к. 1.95) и ставки на даты возвращения футбольных турниров в 2020 году

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Календарь РПЛ
    Прогноз на Когда вернется футбол? Прогноз (к
    Мяч Лиги чемпионов
    Главные футбольные турниры Европы приостановлены на неопределенный срок. Когда они могут возобновиться? Прогноз на Когда вернется футбол? Прогноз (к.

    Когда состоятся финалы еврокубков?

    Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны до 1 сентября.

    На то, что финал ЛЧ состоится до конца лета, дается коэффициент 2,15, а на то, что не состоится в эти сроки — 1,65.

    На то, что финал ЛЕ пройдет до 1 сентября, даются аналогичные коэффициенты: 2,15 — состоится, 1,65 — не состоится.

    Прогноз и ставка — финал Лиги чемпионов состоится до 1 сентября.

    Какой чемпионат возобновит сезон первым?

    Букмекеры предлагают выбрать турнир, который первым возобновит матчи, остановленные из-за пандемии коронавируса.

  • «Зенит» — чемпион? Как доиграть чемпионат России и не сойти с ума
  • Рассматриваем все возможные варианты развития событий в российском футболе
  • Сегодня

    • Фаворитом является РПЛ, на которую можно поставить с коэффициентом 1,95. На то, что первой вернется АПЛ, дается коэффициент 3,50. Далее идут Бундеслига (6,00), французская Лига 1 (8,00), Примера (13,00) и Серия А (13,00).

    Прогноз и ставка — первой возобновится РПЛ, коэффициент 1,95.

    Какой турнир первым возобновит матчи со зрителями?

    РПЛ является фаворитом, по мнению букмекеров, и на то, чтобы первой вернуться к играм со зрителями. Коэффициент на это событие — 2,00.

    Все прогнозы на футбол

    На то, что АПЛ станет первой лигой, которая будет вновь проводить матчи при заполненных трибунах, дается коэффициент 3,50, на Бундеслигу — 6,00, на Лигу 1 — 8,00, на Примеру и Серию А — одинаковый коэффициент 12,00.

    Прогноз и ставка — РПЛ первая вернется к матчам со зрителями.

    Какой турнир возобновится до 1 июня?

    Также букмекеры предлагают поставить на то, возобновится ли определенный турнир до 1 июня.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Так, на то, что РПЛ возобновится, дается коэффициент 1,84, а на то, что не возобновится — 1,90.

    Возобновление АПЛ до 1 июня оценивается коэффициентом 1,70, противоположная ставка — 1,43.

  • На что ставить? Свежая подборка от BETCITY
  • Читайте по теме

    • На возобновление Лиги чемпионов — коэффициент 4,50, а на то, что турнир не удастся возобновить — 1,18. Аналогичные коэффициенты и на Лигу Европы.

    Прогноз и ставка — АПЛ не возобновится до 1 июня с коэффициентом 1,43. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд
  • Лучшие игроки до 23 лет: от Санчо до главной звезды «Манчестер Юнайтед»
    • 23:24 21/03/2020     Итальянская армия на Соборной площади в Милане
  • Почему антибиотики не вылечат коронавирус?
    • 06:35 21/03/2020     Пауза в АПЛ пришла невовремя для «Манчестер Юнайтед»
  • АПЛ: Главные счастливчики и неудачники коронавируса
    • 05:42 21/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Когда вернется футбол? Прогноз (к. 1.95) и ставки на даты возвращения футбольных турниров в 2020 году. Прогноз на Когда вернется футбол? Прогноз (к. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Тоже интересно
    Коронавирус поставил футбол на паузу Футбол Время смелых идей. Как футболу справиться с финансовыми последствиями пандемииКак и когда футбольный мир сможет вернуться к нормальной жизни? Вчера в 02:310
  • 23:02
    • «Милан» заинтересован в услугах защитника «Челси»
  • 22:54
    • Бундеслига проведет кибертурнир Bundesliga Home Challenge
  • 12:39
    • КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20
    Пустующая база «Баварии» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 24 мартаФутбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 24/03/2020 в 21:550
  • Экспресс дня

  • Удержит ли «Дирианген» первую строчку?
  • 3.84
    •
  • 01:01
    • «Тоттенхэм выделит на трансферы 145 млн евро
  • 00:06
    • «Шальке» намерен выкупить защитника «Барселоны»
  • 21:57
    • Агент Дьякова: Кокаин попал в организм Кирилла непреднамеренно
    «Ливерпуль» — «Алавес» Футбол Легендарный финал Кубка УЕФА «Ливерпуль» — «Алавес»Поединок между «Ливерпулем» и «Алавесом» на «Вестфаленштадион» запомнился девятью забитыми мячами и другими интересными событиями 24/03/2020 в 19:220
  • 21:49
    • Накладал покинул «Локомотив» и вернется в Чехию
  • 21:37
    • Упамекано может покинуть «Лейпциг»
  • 21:00
    • Еще один игрок «Сампдории» заразился коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие