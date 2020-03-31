Когда вернется футбол? Прогноз (к. 1.95) и ставки на даты возвращения футбольных турниров в 2020 году

Главные футбольные турниры Европы приостановлены на неопределенный срок. Когда они могут возобновиться? Прогноз на Когда вернется футбол? Прогноз (к.

Когда состоятся финалы еврокубков?

Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны до 1 сентября.

На то, что финал ЛЧ состоится до конца лета, дается коэффициент 2,15, а на то, что не состоится в эти сроки — 1,65.

На то, что финал ЛЕ пройдет до 1 сентября, даются аналогичные коэффициенты: 2,15 — состоится, 1,65 — не состоится.

Прогноз и ставка — финал Лиги чемпионов состоится до 1 сентября.

Какой чемпионат возобновит сезон первым?

Букмекеры предлагают выбрать турнир, который первым возобновит матчи, остановленные из-за пандемии коронавируса.

Фаворитом является РПЛ, на которую можно поставить с коэффициентом 1,95. На то, что первой вернется АПЛ, дается коэффициент 3,50. Далее идут Бундеслига (6,00), французская Лига 1 (8,00), Примера (13,00) и Серия А (13,00).

Прогноз и ставка — первой возобновится РПЛ, коэффициент 1,95.

Какой турнир первым возобновит матчи со зрителями?

РПЛ является фаворитом, по мнению букмекеров, и на то, чтобы первой вернуться к играм со зрителями. Коэффициент на это событие — 2,00.

Все прогнозы на футбол

На то, что АПЛ станет первой лигой, которая будет вновь проводить матчи при заполненных трибунах, дается коэффициент 3,50, на Бундеслигу — 6,00, на Лигу 1 — 8,00, на Примеру и Серию А — одинаковый коэффициент 12,00.

Прогноз и ставка — РПЛ первая вернется к матчам со зрителями.

Какой турнир возобновится до 1 июня?

Также букмекеры предлагают поставить на то, возобновится ли определенный турнир до 1 июня.

Так, на то, что РПЛ возобновится, дается коэффициент 1,84, а на то, что не возобновится — 1,90.

Возобновление АПЛ до 1 июня оценивается коэффициентом 1,70, противоположная ставка — 1,43.

На возобновление Лиги чемпионов — коэффициент 4,50, а на то, что турнир не удастся возобновить — 1,18. Аналогичные коэффициенты и на Лигу Европы.

Прогноз и ставка — АПЛ не возобновится до 1 июня с коэффициентом 1,43. 0