На что ставить? Свежая подборка от BETCITY

Белоруссия. Высшая лига
В Европе остался только один крупный турнир, который не сдался в лапы COVID-19. На минувших выходных в Высшей лиге Белоруссии стартовал очередной сезон.
Первый же тур преподнес несколько сенсаций: БАТЭ и минское «Динамо» проиграли аутсайдерам, «Динамо» из Бреста сыграло вничью, а в матче «Слуцк» — «Славия-Мозырь» был поставлен рекорд белорусского футбола по количеству пенальти за одну игру. В общем, от второго тура Высшей лиги у нас тоже высокие ожидания.
Любительский футбол
Продолжаются и любительские турниры по всей стране. В live-разделе BETCITY можно найти линии на матчи 4х4 и 8х8. Для многих игр доступны прямые видеотрансляции.
Женский мыльный футбол
Тот случай, когда победитель матча не имеет никакого значения! В мыльный футбол
В этом виде спорта уж точно можно не переживать о грязных руках. Цель игры классическая: забить больше соперника. Но мы забыли о самом главном — экипировка! Вместо привычных футболок и спортивных трусов
Киберспорт
Виртуальные соревнования сейчас выходят на пик своей популярности. Dota 2, CS:GO, League of Legends, Starcraft, Overwatch и другие игры уже давно являются платформой для баталий киберспортсменов, но реальный интерес к ним у широкой аудитории растет прямо сейчас.
Отдельного внимания заслуживают матчи в FIFA.
Культурные события
Расширилась линия на неспортивные события. Прямо сейчас каждый клиент BETCITY может заключить пари на рэп-баттл Оксимирона, следующий обзор Евгения Баженова (BadComedian) или попробовать угадать гостя в ближайшем выпуске «вДудя».
Для поклонников кино и сериалов открыты дополнительные линии на сюжетные перипетии и анонсы.
Специальные ставки на COVID-19
Не остался без внимания и хедлайнер последних недель. Аналитический штат BETCITY расширил линию на коронавирус. Прямо сейчас можно сделать ставку на следующие события:
— создание вакцины
— открытие игр в Токио
— финиш серии плей-офф в НБА
— дату финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы
— первый футбольный турнир, который возобновит сезон
— первый футбольный турнир, в котором пройдет матч со зрителями
— кто забьет раньше — Месси или Роналду
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