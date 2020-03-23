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    На что ставить? Свежая подборка от BETCITY

    Новости букмекеров
    Почти весь мировой спорт в эпоху коронавируса стоит на паузе, но в линии BETCITY по-прежнему много обновлений и интересных предложений для наших клиентов. Ловите краткий обзор актуальных событий!

    FIFA 20
    FIFA 20

    Белоруссия. Высшая лига

    В Европе остался только один крупный турнир, который не сдался в лапы COVID-19. На минувших выходных в Высшей лиге Белоруссии стартовал очередной сезон.

    Первый же тур преподнес несколько сенсаций: БАТЭ и минское «Динамо» проиграли аутсайдерам, «Динамо» из Бреста сыграло вничью, а в матче «Слуцк» — «Славия-Мозырь» был поставлен рекорд белорусского футбола по количеству пенальти за одну игру. В общем, от второго тура Высшей лиги у нас тоже высокие ожидания.

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    Любительский футбол

    Продолжаются и любительские турниры по всей стране. В live-разделе BETCITY можно найти линии на матчи 4х4 и 8х8. Для многих игр доступны прямые видеотрансляции.

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    Женский мыльный футбол

    Тот случай, когда победитель матча не имеет никакого значения! В мыльный футбол играют преимущественно девушки. Матч проходит в надувном бассейне, который частично заполнен водой и мыльной пеной.

    Brazilian Model vs Soap Football

    В этом виде спорта уж точно можно не переживать о грязных руках. Цель игры классическая: забить больше соперника. Но мы забыли о самом главном — экипировка! Вместо привычных футболок и спортивных трусов спортсменки выступают в купальниках. Расписание ближайших игр можно найти в нашем live-календаре.

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    Киберспорт

    Виртуальные соревнования сейчас выходят на пик своей популярности. Dota 2, CS:GO, League of Legends, Starcraft, Overwatch и другие игры уже давно являются платформой для баталий киберспортсменов, но реальный интерес к ним у широкой аудитории растет прямо сейчас.

    Отдельного внимания заслуживают матчи в FIFA.

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    Культурные события

    Расширилась линия на неспортивные события. Прямо сейчас каждый клиент BETCITY может заключить пари на рэп-баттл Оксимирона, следующий обзор Евгения Баженова (BadComedian) или попробовать угадать гостя в ближайшем выпуске «вДудя».

    Для поклонников кино и сериалов открыты дополнительные линии на сюжетные перипетии и анонсы.

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    Специальные ставки на COVID-19

    Не остался без внимания и хедлайнер последних недель. Аналитический штат BETCITY расширил линию на коронавирус. Прямо сейчас можно сделать ставку на следующие события:

    — создание вакцины
    — открытие игр в Токио
    — финиш серии плей-офф в НБА
    — дату финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы
    — первый футбольный турнир, который возобновит сезон
    — первый футбольный турнир, в котором пройдет матч со зрителями
    — кто забьет раньше — Месси или Роналду

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