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    Игроки «Спартака» будут тренироваться дома до 4 мая

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    Московский «Спартак» рассказал о плане тренировок футболистов во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

    «Спартак»
    «Спартак»

    «В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб "Спартака" приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома.

    При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба.

    Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    Ранее появилась информация, что сезон РПЛ могут возобновить 30 мая или после 1 июня. 0

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