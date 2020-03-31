Игроки «Спартака» будут тренироваться дома до 4 мая

Московскийрассказал о плане тренировок футболистов во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб "Спартака" приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома.

При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба.

Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее появилась информация, что сезон РПЛ могут возобновить 30 мая или после 1 июня. 0