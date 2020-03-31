Представитель «Локомотива»: Финансовые потери? Для больших клубов это десятки миллионов рублей

Директорпо связям с общественностьюрассказал о том, как пандемия коронавируса отразится на финансовом состоянии российских футбольных клубов. В частности он рассказал о ситуации с «железнодорожниками».

«Мы не можем продавать билеты. Закрыт клубный магазин, — сказал Брейдо в интервью каналу COMMANDOS на Youtube. — Продажа мерча и билетов — это одни из важнейших позиций. В России, к сожалению, эти статьи доходов не так развиты, а теперь все вообще пришло к нулю. Финансовые потери? Для больших клубов они исчисляются десятками миллионов рублей. Не у всех игроков "Локомотива" контракты в евро, но даже в валютных контрактах есть определенные отсечки. Точнее сказать не могу, это коммерческая тайна.

Теперь некоторых статей дохода просто не стало. Планируя финансовый год, можно, например, в качестве рисков заложить не выход в плей-офф Лиги чемпионов или, к примеру, в принципе невыход в Лигу чемпионов. Здесь у тебя есть конкретные цифры. Если ты выходишь в ЛЧ, ты столько получаешь, не выходишь, столько недополучаешь. И ты понимаешь, что тебе сделать в связи с этим. Но как заложить в риски пандемию коронавируса?», — приводит слова Брейдо «Спорт Экспресс». 0