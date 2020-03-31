КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнВыбор Кейна. От нового проекта Сульшера до обновленного трио «Барсы»
  • 00:21
    • Из-за коронавируса умер бывший президент «Марселя»
  • 22:36
    • Российский легкоатлет отстранен от спорта из-за допинга
  • 22:28
    • Игрокам НХЛ продлили карантин до 15 апреля
  • 19:59
    • Родриго Гоэс — лучший молодой игрок Европы по версии Goal
  • 15:20
    • УЕФА рассматривает три даты возобновления чемпионатов
    Все новости спорта

    Представитель «Локомотива»: Финансовые потери? Для больших клубов это десятки миллионов рублей

    Футбол Коронавирус в спорте РПЛ Футбол России Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал о том, как пандемия коронавируса отразится на финансовом состоянии российских футбольных клубов. В частности он рассказал о ситуации с «железнодорожниками».

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Мы не можем продавать билеты. Закрыт клубный магазин, — сказал Брейдо в интервью каналу COMMANDOS на Youtube. — Продажа мерча и билетов — это одни из важнейших позиций. В России, к сожалению, эти статьи доходов не так развиты, а теперь все вообще пришло к нулю. Финансовые потери? Для больших клубов они исчисляются десятками миллионов рублей. Не у всех игроков "Локомотива" контракты в евро, но даже в валютных контрактах есть определенные отсечки. Точнее сказать не могу, это коммерческая тайна.

    Теперь некоторых статей дохода просто не стало. Планируя финансовый год, можно, например, в качестве рисков заложить не выход в плей-офф Лиги чемпионов или, к примеру, в принципе невыход в Лигу чемпионов. Здесь у тебя есть конкретные цифры. Если ты выходишь в ЛЧ, ты столько получаешь, не выходишь, столько недополучаешь. И ты понимаешь, что тебе сделать в связи с этим. Но как заложить в риски пандемию коронавируса?», — приводит слова Брейдо «Спорт Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • АПЛ утонула в коронавирусе. Чего нам будет не хватать этой весной
  • 30/03/2020 в 16:33
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • 07/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • Отдаст ли ФК «Манагуа» лидерство?
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Дирианген» и «Уолтер Феррети» сыграют результативно?
  • «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 24-30 мартаКуда перейдет бомбардир ПСЖ, переманит ли ЦСКА хавбека «Ливерпуля», расстанется ли «Баса» с молодым игроком и другие трансферные новости последних дней 30/03/2020 в 20:000
  • 23:41
    • Представитель «Локомотива»: Финансовые потери? Для больших клубов это десятки миллионов рублей
  • 22:44
    • Слуцкий о продолжении сезона: Пока много вопросов, на которые нет ответов
  • 22:01
    • МЮ попытается приобрести Де Лигта
    Александр Ляказетт Футбол АПЛ утонула в коронавирусе. Чего нам будет не хватать этой веснойЧемпионат Англии мог бы подарить много ярких моментов болельщикам, если бы не пандемия 30/03/2020 в 16:330
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 21:25
    • ФИФА создаст антикризисный фонд для борьбы с последствиями коронавируса
  • 21:15
    • «Лестер» заинтересован в аренде Коутиньо
  • 21:09
    • Цулыгин: Желание остаться в «Салавате» — огромное
    Павел Недвед Футбол Непобедимые в Группе D. Голландия — Чехия. Евро-2004В квартете D сборная Чехии сразилась с голландцами в одном из поединков на групповом этапе 30/03/2020 в 17:390
  • 20:17
    • «Ман Сити» готовит предложение по Иско
  • 19:37
    • «Барселона» заинтересована в трансфере защитника ПСЖ
  • 14:33
    • Экс-вратарь «Барселоны» и сборной Турции находится в критическом состоянии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Окоталь — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Дирианген — Уолтер Феррети
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие