Лебеденко рассказал о цели Игнашевича встать в один ряд с Клоппом

Нападающий «Торпедо»поделился мнением о старшем тренере московской команды

«У нас уделяется время и тактике, и физике. У меня не было такого молодого тренера в карьере. Я хочу пожелать, чтобы в будущем он был тренером уровня Клоппа, который сейчас показывает самый современный, сильный и зрелищный футбол.

Мы много смотрим нарезок "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Думаю, у Игнашевича тоже есть цель встать в один ряд с такими тренерами. Почему нет?» — приводит слова Лебеденко сайт телеканала «Матч ТВ».

Игнашевич работает в «Торпедо» с 2019 года. После 27 туров в ФНЛ команда набрала 53 очка и занимает в таблице четвертую строчку. 0