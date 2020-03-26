Игнашевич: Тренеру нужно посвящать 24 часа своей команде

Тренер «Торпедо»рассказал о старте карьеры в новом качестве.

«Где-то за год до окончания моей футбольной карьеры, когда я уже понимал, что это будет мой последний год, я начал серьезно заниматься аналитикой, наукой.

Это совершенно другая профессия… Начал готовить конспекты, стал присматриваться и прислушиваться к тому, что говорят тренеры.

Понимаю, что был определенный риск со стороны руководства — назначить тренера без опыта работы главным тренером. И для меня это новая профессия.

Нужно понять, как футболисты будут воспринимать мои требования. Этот момент был определяющим, первая неделя или две. Когда понял, что все хорошо, то уже пошло-поехало.

Когда погрузился в эту профессию, для меня неприятным открытием стало то, что я гораздо больше времени провожу за ноутбуком. Будучи игроком, у меня было гораздо больше свободного времени.

Иногда, когда от этого устаю, посещают подобные мысли: стоит ли это того? 24 часа в сутки тренеру нужно посвящать своей команде», — сказал Игнашевич в интервью для программы «Новая школа. Молодые тренеры России» на «Матч ТВ».

Игнашевич провел большую часть карьеры игрока в ЦСКА, за который он выступал с 2004 по 2018 годы. В составе московского клуба защитник пять раз становился чемпионом России, выиграл шесть Кубков России и Кубок УЕФА.

После 27 туров в ФНЛ «Торпедо» набрало 53 очка и занимает четвертое место. 0