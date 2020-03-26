КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппПуть Юргена Клоппа: от школьных дней в Шварцвальде до статуса героя на «Энфилде»
  • 21:33
    • Кокорин: Перенос Евро — плюс для меня. Будет время набрать форму
  • 20:23
    • СМИ: Чемпионат Англии не будет возобновлен 30 апреля
  • 18:55
    • Прядкин: Следим за развитием ситуации и к 10 апреля обсудим все с клубами
  • 18:13
    • СМИ: ФИФА обяжет клубы продлить контракты с игроками и тренерами
  • 16:18
    • «Бавария» и Нойер не могут договориться о новом контракте
    Все новости спорта

    Игнашевич: Тренеру нужно посвящать 24 часа своей команде

    Футбол Торпедо ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о старте карьеры в новом качестве.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Где-то за год до окончания моей футбольной карьеры, когда я уже понимал, что это будет мой последний год, я начал серьезно заниматься аналитикой, наукой.

    Это совершенно другая профессия… Начал готовить конспекты, стал присматриваться и прислушиваться к тому, что говорят тренеры.

    Понимаю, что был определенный риск со стороны руководства — назначить тренера без опыта работы главным тренером. И для меня это новая профессия.

    Нужно понять, как футболисты будут воспринимать мои требования. Этот момент был определяющим, первая неделя или две. Когда понял, что все хорошо, то уже пошло-поехало.

    Когда погрузился в эту профессию, для меня неприятным открытием стало то, что я гораздо больше времени провожу за ноутбуком. Будучи игроком, у меня было гораздо больше свободного времени.

    Иногда, когда от этого устаю, посещают подобные мысли: стоит ли это того? 24 часа в сутки тренеру нужно посвящать своей команде», — сказал Игнашевич в интервью для программы «Новая школа. Молодые тренеры России» на «Матч ТВ».

    Игнашевич провел большую часть карьеры игрока в ЦСКА, за который он выступал с 2004 по 2018 годы. В составе московского клуба защитник пять раз становился чемпионом России, выиграл шесть Кубков России и Кубок УЕФА.

    После 27 туров в ФНЛ «Торпедо» набрало 53 очка и занимает четвертое место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Влияние коронавируса может навсегда изменить футбол
  • 07:20
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется футбол
  • 2.15
  • 31/03/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Май, июнь, июль или никогда? Делаем ставки на даты возвращения топ-турниров
  • Когда вернется футбол. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Рух» одержать вторую подряд победу в элите?
  • Экспресс дня 27 марта. Прогноз и ставки
  • 3.37
    •
  • Когда завершится гонка за создание вакцины от коронавируса?
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Месси не привык к таким паузам за последние 10 лет Футбол Влияние коронавируса может навсегда изменить футболКаким будет будущее футбола? 07:200
  • 16:31
    • Бакайоко хочет вернуться в «Милан»
  • 13:29
    • Педро покинет «Челси» летом
  • 11:42
    • Шахматный турнир претендентов на мировую корону в Екатеринбурге остановлен
    Болельщики «Зенита» Футбол «Зенит» — чемпион? Как доиграть чемпионат России и не сойти с умаРассматриваем все возможные варианты развития событий в российском футболе 00:370
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Рух» одержать вторую подряд победу в элите?
  • 3.37
    •
  • 22:17
    • Гатиятулин может вернуться в «Трактор»
  • 22:17
    • Игнашевич: Тренеру нужно посвящать 24 часа своей команде
  • 22:00
    • Кириленко: Россия поборется за проведение следующего чемпионата мира
    Фрэнк Лэмпард Футбол Вечер Рикарду. Вспоминаем легендарный матч Португалия — Англия на Евро-2004Поединок, в котором главным героем оказался вратарь Рикарду Вчера в 19:030
  • 11:26
    • «Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Барселоны»
  • 11:10
    • Футболисты клуба Бундеслиги отказались от зарплаты из-за коронавируса
  • 21:45
    • Романцев: Я в группе особого риска, соблюдаю режим
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 27 марта
  • Завтра в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Рух Брест — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 31/03/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 31/03/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие