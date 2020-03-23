Капитан «Торпедо» рассказал о ситуации с контрактами

Капитан «Торпедо»рассказал об обстановке в клубе во время эпидемии коронавируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса на территории России приостановлены все спортивные соревнования, включая РПЛ и первенство ФНЛ.

«Все тренировки индивидуальные. Нам обо всем сообщили, дали индивидуальный график. У меня сегодня первый выходной, а до этого сам тренировался и буду завтра.

Тесты на коронавирус не сдавали, но мы каждый день измеряем температуру, следим за этим, и все чувствуем себя прекрасно.

Врачи советовали поменьше здороваться за руки, не трогать грязными руками лицо. Вообще постараться избегать массовых скоплений людей.

Больше мыть руки и протирать поверхности. Самое основное — не пользоваться общественным транспортом.

Вроде все спокойно, разговоров, что в отпуск отправят, нет. Ждем апреля, готовимся.

Сроки проведения Первенства могут подвинуться, но руководство сказало: "Не переживайте, в таком случае и контракты автоматически будут со всеми продлены". Как мне показалось из разговора с президентом — на прежних условиях.

Сейчас, честно, с этим вирусом даже не знаешь, что думать и ждать. Надеюсь, что чемпионат не завершат, мы продолжим играть и решим задачу выхода в РПЛ.

Желание руководства, команды, тренерского и административного штаба — выйти в премьер-лигу. Этого никто не отменял. Как это получится — увидим уже позже.

Но пока нет игр, тренировок, а есть карантин, об этом всем можно не думать. Сейчас нужно думать о здоровье, физической форме и семье», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

После 27 туров ФНЛ команда Сергея Игнашевича занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая на одно очко от второго места. 0