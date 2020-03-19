Ведущие лиги Европы потеряют около 4 млрд евро из-за коронавируса

Пять ведущих европейских футбольных лиг понесут убытки в размере до 4 миллиардов евро, если текущий сезон, прерванный из-за коронавируса, не будет завершен, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на исследование компании KPMG.

Больше всего потеряет чемпионат Англии, который в оставшихся 92 матчах может недосчитаться до 1,25 млрд. Чемпионат Испании может потерять до 950 млн, Германии — до 750 млн, Италии — до 650 млн, Франции — до 400 млн.

В эти суммы входят контракты на телевизионные трансляции, спонсорские соглашения, билеты и различные услуги, оказываемые зрителям во время матчей. Исследование не учитывает участие клубов этих чемпионатов в еврокубках, которые также прерваны из-за пандемии.

Чемпионаты Англии и Италии были пока приостановлены до 3 апреля, Германии — до 2 апреля, Испании — до 5 апреля, чемпионат Франции отложен до последующего уведомления властями страны. 0