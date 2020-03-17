Черчесов: Здоровье болельщиков важнее, чем Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Турнир пройдет летом 2021 года — с 11 июня по 11 июля.
«Друзья, дорогие болельщики, есть решение, которое приняло УЕФА, что сегодня чемпионат Европы будет в следующем году.
Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились.
Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи», — сказал Черчесов в видеообращении.
#ЕВРО2020 перенесли. Станислав Саламович обратился к болельщикам. Очень важные слова. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Hb5zVS99G0— Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2020