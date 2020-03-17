Черчесов: Здоровье болельщиков важнее, чем Евро-2020

Главный тренер сборной Россииобратился к болельщикам после новости о том, что УЕФА принял решение на год перенести чемпионат Европы-2020.

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Турнир пройдет летом 2021 года — с 11 июня по 11 июля.

«Друзья, дорогие болельщики, есть решение, которое приняло УЕФА, что сегодня чемпионат Европы будет в следующем году.

Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились.

Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи», — сказал Черчесов в видеообращении.

0