«Арсеналу» интересен форвард «Вулверхэмптона»

Лондонскийхочет приобрести футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

Уже в ближайшее время лондонцы намерены начать активные переговоры по трансферу португальского форварда. Интересно, что в его контракте с «Вулвз» существует пункт, по которому часть суммы от следующей сделки пойдёт в казну его предыдущего клуба — мадридского «Атлетико».

В связи с этим ожидается, что «волки» запросят у «Арсенала» еще более высокую цену.

В текущем сезоне 23-летний Жота провёл на клубном уровне 37 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Текущий контракт форварда действует до 2022 года. 0