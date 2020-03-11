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    РПЛ: На матч будут допущены до 5 000 человек

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    На официальном сайте российской Премьер-лиги сообщили о том, что до 10 апреля на все матчи чемпионата будут допускаться не более 5 тысяч человек.

    Болельщики «Зенита»
    Болельщики «Зенита»

    «На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

    О решении клубов российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба РПЛ.

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