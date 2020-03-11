РПЛ: На матч будут допущены до 5 000 человек

Болельщики «Зенита»
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«На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
О решении клубов российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба РПЛ.
❗️ Матчи в Москве до 10 апреля будут проходить с ограничением 5 тысяч человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.https://t.co/gsN2F1aQZj#ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 11, 2020