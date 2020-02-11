Ротенберг: «Сочи» для Кокорина — последний шанс перезагрузить карьеру

Владелец «Сочи»высказался о ситуации с нападающим «Зенита»

Напомним, что форвард отказался переходить в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона и впоследствии был отправлен за это в «Зенит-2», выступающий в ПФЛ.

«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую.

Мне кажется, он понимает, что "Сочи" — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.

А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет.

Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всём с ним договорились, и он готов перейти», — приводит слова Ротенберга ТАСС. 0