Карпин: Нельзя брать целиком одну игру и говорить, что мы провели её хорошо

.SubTitle Главный тренерподелился своими впечатлениями от матча с, в котором его подопечные проиграли 3:4 (п).

«Контроль мяча в первом тайме? Мы так планировали. Продолжали так играть и во втором тайме, пока замены не пошли. На левом фланге было больше свободного пространства. Футболистам не запрещено было атаковать справа и делать это только слева. В перерыве были запланированы три замены. Замены были не из-за того, что кто-то плохо играл или выпадал, а потому что был план.

Пробуем Мамаева на разных позициях. Чтобы он понимал, что делать на позиции центрального полузащитника или крайнего нападающего.

Когда команда соперника стоит в своей штрафной, вы хотите чтобы играли через центр и получали контратаки? В основном играли на флангах. Создали достаточно моментов. 60 минут были идеальными.

Ионов восстанавливается. На третьем сборе в Марбелье уже будет в общей группе и сможет сыграть. Лучшие футболисты по итогам сбора? Не могу определить.

Нельзя брать целиком одну игру и говорить, что мы провели её хорошо. Понравился первый тайм со "Спартаком". Хорошо провели с "Локомотивом" 60 минут, с "Партизаном" — тоже минут 60-70. Нельзя ни один из матчей занести полностью в актив. Основные футболисты хорошо делали то, что мы тренируем, пока их не меняли. Тогда всё получалось», — приводит слова Карпина «Чемпионат», ссылаясь на «Матч ТВ». 0